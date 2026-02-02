Diyarbakır Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu, bölge halkı için önemli bir konu olacak. Hava durumu raporları, gün boyunca yağışlı bir havanın beklendiğini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili bir yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde ise hafif yağmurun devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar, gün içinde 6 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %90 civarında olacaktır. Rüzgar hızı 4.7 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati ise 17:39 olarak hesaplanmıştır.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Su geçirmez ayakkabı ve giysi tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yollar kaygan hale gelebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak önemlidir. Güvenliğiniz için önlemleri almak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 3 Şubat Salı günü hafif yağmurlu geçecektir. 4 Şubat Çarşamba günü ise benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, 3 Şubat'ta 6 ile 10 derece arasında olacak. 4 Şubat'ta sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %90 civarında kalacak. Rüzgar hızı da 4.7 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati 17:39'dur.

