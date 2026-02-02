HABER

Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne operasyon! 37 kişi yakalandı

Enes Çırtlık

Şanlıurfa’da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 4,2 milyar TL’lik hesap hareketine sahip olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 45 farklı adrese, 545 jandarma personelinin katılımıyla ve Jandarma İHA (JİHA) desteğiyle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 23’ü tutuklanırken, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

MASAK verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 20 taşınmaz, 55 araç ve 1.145 banka hesabı bulunuyor. Ayrıca, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 12 şirkete TMSF tarafından kayyım atandı.

Yapılan tespitlerde, şüphelilerin vatandaşları baskı ve tehdit altında tuttukları ortaya çıktı. Şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, teminat olarak çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen vatandaşların ise mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla devraldıkları belirlendi.

