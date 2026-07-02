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Diyarbakır Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 39 - 40 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 - 21 dereceye düşecek. Düşük nem oranı %13 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarındaki bu sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmak ve gerekli önlemler almak hayati önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da hava durumu 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 39 - 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 - 21 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Yaklaşık %13 seviyelerinde. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Doğu yönünden saatte 3 - 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da yaz aylarında yüksek sıcaklık normaldir. Bugün de 39 - 40 derece arasındaki sıcaklık, bölge halkı için alışıldık bir durum. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu sürecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 40 - 41 derece olacağı öngörülüyor. 4 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 39 - 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 24 - 26 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar yönü ve hızı hafif olarak devam edecek.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanımı önerilir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlık için değerlidir.

Diyarbakır'daki hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlem almak sağlığınızı korumak için gereklidir.

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hava durumu Diyarbakır
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