Diyarbakır Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 ve 6 Şubat 2026 tarihlerinde hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık ise -2 ile 3 derece arasında olacak. Yüksek nem oranı, astım ve alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Rüzgar hızı düşük olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri ise 07:17 ve 17:46 olarak belirlenmiştir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.

Seray Yalçın

Diyarbakır'da, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -1 ile -2 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %66 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 07:19 olacak. Gün batımı saati ise 17:44 olarak öngörülüyor.

6 Şubat 2026 Cuma günü, hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık aralığı 3 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 1 ile 3 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %96 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4,9 km/s civarında hesaplanıyor. Gün doğumu saati 07:17'de gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:46 olarak hesaplanıyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olmak gerekir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar dışarı çıkarken önlem almalıdır. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmakta fayda var.

