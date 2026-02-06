Stop lambası tartışması sonrası polis memurunu döverek öldürdüler!

Polis memuru duruma tepki gösterdi ve istasyon çalışanlarıyla arasında arbede çıktı. Daha sonra polis memuru M.O.K çalışanlar tarafından darp edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu hastaneye kaldırırken yapılan tüm müdahalelere rağmen M.O.K kurtarılamadı.

Y.K. ve S.A. ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 3 Şubat’ta gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yoğun bakım ünitesine kaldırılan M.O.K, 3 gün süren tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

Kaynak: Ekran Haber