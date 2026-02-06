HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Stop lambası tartışması sonrası polis memurunu döverek öldürdüler!

Söz konusu olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. 2 Şubat günü polis memuru M.O.K, aracını muayene istasyonuna getirdi. Bu araç stop lambası yanmaması nedeniyle muayeneden geçmedi.

Stop lambası tartışması sonrası polis memurunu döverek öldürdüler!

Polis memuru duruma tepki gösterdi ve istasyon çalışanlarıyla arasında arbede çıktı. Daha sonra polis memuru M.O.K çalışanlar tarafından darp edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu hastaneye kaldırırken yapılan tüm müdahalelere rağmen M.O.K kurtarılamadı.

Y.K. ve S.A. ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 3 Şubat’ta gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yoğun bakım ünitesine kaldırılan M.O.K, 3 gün süren tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

Kaynak: Ekran Haber

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yaşındaki kız, babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia13 yaşındaki kız, babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia
Hatay Valisi depremin 3. yıldönümünde KGK'ya konuştuHatay Valisi depremin 3. yıldönümünde KGK'ya konuştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.