Diyarbakır Hava Durumu! 10 Kasım Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

10 Kasım 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, ilerleyen saatlerde ılıman bir havaya dönüşecek. Öğle saatlerine doğru ani bir sıcak dalgası hissedilecek. Sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Günün ilerleyen saatlerinde öğleden sonra yağışlar etkili olmaya başlayacak. Akşam saatlerinde ise yağışın etkisi artabilir. Bu durum, dışarıda plan yapmayı düşünenler için önemli bir nokta. Hava durumu güneşli ama zamanla kapalı ve yağışlı bir geçiş ile yanıt bulacak.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişim gösterebilir. 11 Kasım Çarşamba günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında değişecek. Hafta sonuna yaklaştıkça hava daha da soğuyabilir. Sıcaklık 15 - 18 derece arasına düşebilir. Dışarıda planlar yapmayı düşünüyorsanız, hava şartlarını göz önünde bulundurun.

Hava durumu tahminleri, serin ve yağışlı günlerde önem kazanıyor. Yağışlı havalarda kalın giysiler giymek önemli. Dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerinde şemsiye bulundurmak mantıklı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler de kullanmalısınız. Yağmurlu günlerde kapalı alanları tercih etmek iyi bir çözüm. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınız açısından önemlidir.

10 Kasım 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sıcaklıklar artıyor ve ardından yağış geliyor. Planlarınıza dahil etmeniz gereken faktörler arasında bu durum yer alıyor. Önümüzdeki günlerin hava durumu, çıkabilecek durumları göz önünde bulundurmanızı gerektiriyor.