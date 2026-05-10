Diyarbakır Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu keyifli olacak. Hava sıcaklıkları 25 - 26 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, Diyarbakır'daki hava koşulları hakkında net bir bilgi veriyor. Hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 26 - 27 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 12 Mayıs Salı günü sıcaklıklar 27 - 28 dereceye yükselecek. Güneşli hava koşulları devam edecek. Ancak 13 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu, bölgedeki hava durumu hakkında genel bir bilgi sunuyor.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak gerekir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Ayrıca 13 Mayıs Çarşamba günü için gök gürültülü sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Şemsiye veya yağmurluk almak, olası rahatsızlıkları önleyecektir.

