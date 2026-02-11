Diyarbakır Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5.8 ile 8.0 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 2.1 derece civarında olacak. Nem oranı %94 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 20.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı saati ise 17:51 olarak hesaplandı.

Diyarbakır'da yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, nemden korunmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek ve ıslak zeminlere dikkat etmek gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor. 12 Şubat Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmur olacak. 14 Şubat Cumartesi günü ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5.8 ile 10.8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Bu dönemde yağmurlu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Diyarbakır'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabılarla hazırlıklı olmanız günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirecektir.