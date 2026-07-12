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Diyarbakır Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gün boyunca sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. Bu durum, hem yaşayanlar hem de ziyaretçiler için olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışığından korunmak, bol su tüketmek ve açık havada aşırı aktiviteden kaçınmak, bu sıcak günlerde sağlığı korumanın önemli yollarıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıklarla şekillenecek. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük olması da hava koşullarını belirginleştiriyor.

Bu sıcak ve güneşli hava, Diyarbakır'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için etkiler yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarıda vakit geçirmek zorlaşabilir. Günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmak önemli bir önlem. Güneş ışığından korunmak ve bol su tüketmek gereklidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 41 derece civarında olması tahmin ediliyor. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 40 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de oldukça önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için ağır aktivitelerden uzak durmak gerekir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde serin ortamlarda bulunmak önemlidir.

Diyarbakır'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Güneş ışığından korunmak ve bol su içmek sağlığınızı korumak için önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak da sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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