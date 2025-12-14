HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 6 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hafif esen kuzeybatı rüzgarı ve değişen nem oranıyla keyifli bir gün geçirebiliriz. Ancak akşam için uygun giyinmek önemli. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler bekleniyor, bu nedenle planlarınuzu kontrol etmelisiniz.

Taner Şahin

Diyarbakır'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif hızla esecek. Nem oranı %50 ile %72 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:27'de, gün batımı saati 17:00'de bekleniyor.

Diyarbakır'da açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekiyor. Akşam planlarınız için uygun bir üst katman giysi almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. 16 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağışlı ve bulutlu olacak. 17 Aralık Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava söz konusu. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 8 ile 10 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Diyarbakır'da 14 Aralık Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı buna göre yapmak konforlu bir deneyim için önemlidir.

