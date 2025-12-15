HABER

Polis durdurdu, Başbakan ve Bakan falan dinlemedi: Kyriakos Mitsotakis'e alkolmetre üfletti!

Yunanistan'da kaydedilen görüntüler hem ülke basınında hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Atina’da uygulama yapan trafik polis ekipleri, durdurdukları araçta bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis'e alkolmetre üflettirdi.

Devrim Karadağ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen rutin trafik denetimi, ülke gündemine damga vuran görüntülere sahne oldu. Trafik polisleri, akşam yemeği dönüşünde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis’in içinde bulunduğu makam aracını durdurdu.

Polis durdurdu, Başbakan ve Bakan falan dinlemedi: Kyriakos Mitsotakis e alkolmetre üfletti! 1

BAŞBAKAN VE BAKANA ALKOL TESTİ

Uygulama kapsamında Başbakan Mitsotakis ve Bakan Chrysochoidis’e alkolmetre testi yapıldı. Yapılan kontrollerde her iki ismin de alkolsüz olduğu tespit edildi.

Polis durdurdu, Başbakan ve Bakan falan dinlemedi: Kyriakos Mitsotakis e alkolmetre üfletti! 2

Denetim sırasında polislerle kısa süre sohbet eden Mitsotakis, uygulama hakkında bilgi aldı. Başbakan, görevli polis memurlarına çalışmalarında başarılar diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis durdurdu, Başbakan ve Bakan falan dinlemedi: Kyriakos Mitsotakis e alkolmetre üfletti! 3

GÜNDEM YARATTI

O anlara ait görüntüler Yunanistan basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada da “Demokrasi böyle bir şey” yorumlarıyla paylaşıldı. Kontrollerin ardından Mitsotakis ve beraberindekiler, uygulama noktasından ayrıldı.

Polis durdurdu, Başbakan ve Bakan falan dinlemedi: Kyriakos Mitsotakis e alkolmetre üfletti! 4

