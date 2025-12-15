HABER

Milli piyango biletlerine yeni düzenleme! Orada satışı yasaklanıyor

Yılbaşı yaklaşırken milli piyango biletlerinin satışı da devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı yeni kararla birlikte milli piyango biletlerinin satış yeriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeyi İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.

İstanbul Valiliği, cami avlusunda milli piyango bileti satışına yönelik tepkiler üzerine harekete geçti. Vali Davut Gül'ün imzasıyla yayınlanan genelgede "Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır" denildi.

"MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Genelgenin devamında şu ifadeler yer aldı:

"Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ile piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemler belirlenmiştir.

İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır.

Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir.

Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

