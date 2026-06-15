Diyarbakır Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 ile 32 derece arasında olacaktır. Gece ise sıcaklık 17 ile 19 derece arasında değişecektir. Nem oranı %30 ile %39 arasında kalacaktır. Yağış beklenmemektedir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4 ile 5 km hızla esecektir.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da güneşli ve sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 32 ile 34 derece arasında olacaktır. Yağış beklenmemektedir. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 34 ile 36 derece arasında seyredecektir. Hafif yağış ihtimali %38 civarında olacaktır. 18 Haziran Perşembe günü hava açık kalacak, sıcaklık 31 ile 35 derece arasında değişecektir.

Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde gölge alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli kıyafetler giymek de önerilir. Bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak gereklidir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak akıllıca olacaktır.

Dışarıda en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak gerekecektir. Sağlığınızı korumak adına dikkatli olmak oldukça önemlidir.