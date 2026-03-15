Diyarbakır Hava Durumu! 15 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 15 Mart 2026 Pazar günü hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 9 - 11 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece civarında olacak. Rüzgarlar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 5 - 6 kilometre olacak. Nem oranı ise %96 - %97 seviyelerinde kalacak. Gün boyunca yağışlı hava koşulları devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Mart Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9 - 10 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 5 - 6 derece olarak öngörülüyor. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 4 - 6 kilometre olacak. Nem oranı %93 - %96 arasında kalacak.

17 Mart Salı günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 15 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 4 - 5 derece civarında olacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 2 - 3 kilometre olacak. Nem oranı %55 - %58 seviyelerinde kalacak.

18 Mart Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 17 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 5 - 6 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olacak. Nem oranı %58 - %60 seviyelerinde kalacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutmayı sağlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konfor sağlar.

Diyarbakır'da 15 Mart 2026 Pazar günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Yağışlar azalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekir. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.

