HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişirken, rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %64 ile %84 arası olacak. 18 Şubat'ta hava durumunun benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Hafif yağmur nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da, 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %64 ile %84 arasında olacak.

Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Hafif yağmur devam edecek.

18 Şubat Çarşamba günü de Diyarbakır'da hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

19 Şubat Perşembe günü hava durumu yine bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esacek.

20 Şubat Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Hafif yağmurlu hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nemli havalarda grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmek önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezasıCinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezası
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayıİntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.