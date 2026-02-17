Diyarbakır Hava Durumu! 17 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da, 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %64 ile %84 arasında olacak.

Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Hafif yağmur devam edecek.

18 Şubat Çarşamba günü de Diyarbakır'da hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

19 Şubat Perşembe günü hava durumu yine bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esacek.

20 Şubat Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Hafif yağmurlu hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nemli havalarda grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmek önerilir.