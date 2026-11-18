18 Kasım 2026 Çarşamba günü Diyarbakır’da hava durumu, bölgenin iklimine uygun bir seyir izliyor. Bugün hissedilen sıcaklıklar 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklık artış gösteriyor. Bu durum, Diyarbakır’daki hava koşullarının bir yansıması. Yaşayanlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Diyarbakır hava durumu, kış mevsimi yaklaşırken daha fazla merak uyandırıyor. Bugün genel olarak açık bir hava gözlemleniyor. Ancak gün içerisinde bazı saatlerde bulutlanmalar oluşabilir. Hafif yağışlar da görülebilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 15 dereceye geriliyor. Serin bir akşam bekleniyor. Akşam planı olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu parçalı bulutlu olacaktır. Özellikle 19 ve 20 Kasım tarihlerinde hafif yağışlı günler bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu dönem, Diyarbakır’ın iklim koşullarıyla tutarlı. Dışarıda zaman geçirenlerin ani yağışlara karşı hazırlıklı olması önemli. Şemsiyelerini yanlarına almaları öneriliyor.

Rüzgârlar zaman zaman hissedilecektir. Hava koşulları nedeniyle kalın kıyafetler giymek yerine hafif giysiler tercih edilmeli. Gün içinde konfor artıracaktır. Yine de akşam saatleri için ekstra kıyafet almak faydalı olabilir. Beklenmedik hava şartlarına karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin zor hava şartlarından etkilenmemeye özen göstermesi gerekiyor.

Diyarbakır’da bugünkü hava durumu sıcaklıklarla birlikte hafif yağış ve rüzgâr durumlarıyla şekilleniyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak günlük yaşamı kolaylaştırır. Bahar aylarına yaklaşırken hava koşulları değişmeye başlayacak. Diyarbakır’daki doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için ideal zamanlar gelecektir.