Diyarbakır Hava Durumu! 20 Ekim Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır hava durumu, 20 Ekim Salı 2026 itibarıyla ilginç bir seyir izliyor. Şehrin genelinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gündüz saatlerinde güneşli bir hava hakim. Akşam saatlerinde bulutlanmalar gözlemleniyor. Gün içerisinde sıcaklık hissi bir nebze düşebilir. Ancak, ılımlı bir akşam geçireceğiniz kesin. Bugünkü hava, keyifli bir dış mekan etkinliği için elverişli.

Sabah saatlerinde hava biraz serin olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Bu dönem, havanın değişken olacağı bir zaman dilimi. Gün içerisinde ani ısı değişimleri ile karşılaşabilirsiniz. Değişimler, gün batımında bulutların etkisiyle hissedilebilir. Diyarbakır'da gün boyunca hava durumuna dikkat etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir tablo çizecek. Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında olmasını bekliyoruz. Güneşli anlardan yararlanmak mümkün olacak. Ancak, akşam saatlerinde soğuma hissedebiliriz. İlerleyen günlerde bazı yağışlı havalar yaşanabilir. Bu durum tarım için faydalı ancak outdoor etkinlik planlayanlar dikkatli olmalıdır.

Diyarbakır’ın geçmiş hava şartlarına bakılırsa, genellikle böyle bir hava dinamiği görülüyor. Belirsizlikler her zaman olabilir. Planlarınızı yaparken, dış mekan etkinliklerinizi hava durumuna göre şekillendirin. Güneşli saatlerde dışarıda kalmayı unutmayın. Akşam saatlerine yaklaşıldıkça bir kat daha giysi alın. Ani sıcaklık düşüşleri bu dönemde sıkça yaşanabilir. Kısa süreli fırtınalı havalar da olabilir. Su geçirmez giysilerinizi ve ekipmanlarınızı yanınıza almanız faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da mevcut hava durumu için, bugün ılımlı, önümüzdeki günler için kararsız bir seyir var. Hazırlığınızı yaparken, sezona uygun giyim ve yağışa karşı tedbirli olmanızda yarar var. Hava durumunu takip ederek, keyifli ve güvenli bir dış mekan deneyimi yaşayabilirsiniz.