Diyarbakır Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece sıcaklık ise 23 ile 24 derece arasında bekleniyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı ise hafif seviyelerde olacak.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bu nedenle uygun önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 41 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise 42 derece civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Gölgelik alanlarda bulunulması önerilmektedir.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da sıcak ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcak hava için gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.