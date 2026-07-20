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Diyarbakır Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Temmuz 2026 tarihi, sıcak ve güneşli bir hava durumu ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 40 derece civarına ulaşırken, gece sıcaklığı ise 23-24 derece arasında kalacak. Nem oranının düşük olacağı bu günlerde, açık hava etkinlikleri için uygun önlemler almak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 41 ve 42 dereceye çıkacak. Sağlıklı kalmak için bol su tüketimi ve güneşten korunma şart.

Diyarbakır Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece sıcaklık ise 23 ile 24 derece arasında bekleniyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı ise hafif seviyelerde olacak.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bu nedenle uygun önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 41 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise 42 derece civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Gölgelik alanlarda bulunulması önerilmektedir.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da sıcak ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcak hava için gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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