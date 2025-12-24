HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve kapalı geçecek. Sıcaklıklar 0.9 ile 7 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık -0.5 derece olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı cilt kuruluğuna neden olabilir. Gün boyunca kalın giysiler giymek ve bol su içmek vücut ısısını korumak için önem taşıyor. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almak yerinde olacaktır.

Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0.9 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -0.5 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı ise 17:02 olarak hesaplanmıştır.

Bu soğuk havada, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kalın giysiler giymek, vücut ısısını korumak adına faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıklarının 2 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Bulutlu bir hava hakim olacak. 26 Aralık Cuma günü ise sıcaklık -0.3 ile 8.8 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kalın giysiler giymek, vücut ısısını korumak adına önemlidir. Cilt kuruluğunu önlemek için de, nemlendirici kullanmak gerekir. Bol su içmek de faydalıdır.

Diyarbakır'da hava durumu, soğuk ve kapalı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmakta fayda var. Hazırlıklı olmak önemli.

