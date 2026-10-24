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Diyarbakır Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır, 24 Ekim Cumartesi günü açık ve az bulutlu bir hava ile karşılayacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, akşam serinliği dışarıda vakit geçirenleri etkileyecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 18-21 dereceye düşmesi, zaman zaman bulutlu hava ve kısa süreli yağışlar yaşanabileceği belirtiliyor. Dışarı çıkacakların hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarını yapmaları öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

24 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde Diyarbakır için hava durumu oldukça dikkat çekici. Bugün hava genellikle açık ve az bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca oldukça keyifli bir hava sunulacak. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla sıcaklık düşecek. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için serin bir akşam atmosferi yaratacak.

Diyarbakır'daki hava durumunu incelediğimizde, önümüzdeki günler hakkında da bilgi edinmek önemli. Şehir genelinde hava biraz daha değişkenlik gösterebilir. Yarından itibaren sıcaklıkların 18-21 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Havanın zaman zaman bulutlu olması ihtimali bulunuyor. Kısa süreli yağışlar da yaşanabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Havanın değişken durumlarını dikkate alarak günlük planlarınızı oluşturmanızda yarar var. Eğer hava koşullarında bir değişiklik hissederseniz, dışarıda geçireceğiniz zaman için önlem almak gerekir. Üstünüzde bir ceket bulundurmak, sıcaklıklar düştüğünde rahat etmenizi sağlar. Ayrıca hava raporunu kontrol ederek ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız.

Gelecek günlerdeki hava durumu için şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Yağışlı günler için bu önlem önemlidir. Hava durumunun belirsizliği, aniden bastıran bir yağmurun planlarınızı etkileyebileceğini gösteriyor. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının değişken olabileceğini de göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır.

Diyarbakır hava durumu, bugün keyifli bir akşam için güzel imkanlar sunuyor. Ancak önümüzdeki günler biraz daha belirsizlik taşıyacak. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, gerekli önlemleri almak sizin için faydalı olacaktır. Güncel hava durumunu kontrol etmek, dışarıda yapacağınız aktiviteleri planlamada yardımcı olacaktır.

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hava durumu Diyarbakır
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