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Diyarbakır Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 36 derece, gece ise 25 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek, nem oranı %21 ile %36 arasında değişecek. Hafta sonu benzer hava koşulları devam edecek; Cumartesi sıcaklık 35, Pazar ise 34 derece olacak. Sıcak havada dikkatli olunmalı, su tüketimi artırılmalı ve güneşten korunmak için şapka ile güneş kremi kullanılmalıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. 26 Haziran 2026 Cuma günü gündüz sıcaklığı 36 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise 22 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %21 ile %36 arasında değişecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

27 ve 28 Haziran tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 35 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 34 derece civarında kalacak. Pazar günü sıcaklık 34 derece seviyelerinde kalacak. Hissedilen sıcaklık ise 33 derece olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 5 ile 7 kilometre arasında esecek. Nem oranı %17 ile %25 arasında değişim gösterecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılması gerekiyor. Güneş kremi de kritik bir önlemdir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır. Mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunulmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bu önlemler, güneşin etkilerinden korunmada yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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