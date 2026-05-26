Diyarbakır Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 25-26 derece civarında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 13-14 derece arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde, 27 Mayıs Çarşamba günü, hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı beklenmektedir. 28 Mayıs Perşembe günü, sıcaklık 28-30 derece arasında olacaktır. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava durumu öngörülmektedir. 29 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. Tekrar güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava durumu tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, özellikle gündüz saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düştüğü için ince bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz.