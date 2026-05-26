HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gölette cansız bedeni bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı’nda gölette cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin’in (26) son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının olaydan önce uzun süre göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi.

Gölette cansız bedeni bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'daki olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Gölette hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç kadının Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Mersin’in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Görgin’in, sabah saatlerinde otobüsle Sakarya’ya geldiği ve ardından Arifiye’ye geçtiği tespit edildi.

Genç kadının yaklaşık 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi. Görgin’in ağır adımlarla gölete doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Gölette cansız bedeni bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı 1

ÇANTASINDAN PARA VE ALTIN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde genç kadının yanında bulunan çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile altın olduğu görüldü. Görgin’e ait cep telefonuna ise ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polisin, genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, olay öncesinde kimlerle görüştüğünü ve Sakarya’ya geliş nedenini araştırdığı öğrenildi.

Gölette cansız bedeni bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı 2

Öte yandan Rukiye Görgin’in Tarsus’ta bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi. Genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya’ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gölette cansız bedeni bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı 3

Rukiye Görgin’in cenazesi, Sakarya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin’e gönderildi. Genç kadının annesinin, cansız bedeninin bulunduğu gün Tarsus’ta kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dehşet anlar! Eski eşinin evine molotofkokteyli attıDehşet anlar! Eski eşinin evine molotofkokteyli attı
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiasıKılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak sözler! Özgür Özel’in ‘unvanı silinecek’ iddiası

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.