Gölette cansız bedeni bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'daki olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Gölette hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç kadının Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Mersin’in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Görgin’in, sabah saatlerinde otobüsle Sakarya’ya geldiği ve ardından Arifiye’ye geçtiği tespit edildi.

Genç kadının yaklaşık 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi. Görgin’in ağır adımlarla gölete doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANTASINDAN PARA VE ALTIN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde genç kadının yanında bulunan çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile altın olduğu görüldü. Görgin’e ait cep telefonuna ise ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polisin, genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, olay öncesinde kimlerle görüştüğünü ve Sakarya’ya geliş nedenini araştırdığı öğrenildi.

Öte yandan Rukiye Görgin’in Tarsus’ta bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi. Genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya’ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rukiye Görgin’in cenazesi, Sakarya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin’e gönderildi. Genç kadının annesinin, cansız bedeninin bulunduğu gün Tarsus’ta kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır