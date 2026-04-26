Diyarbakır Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

26 Nisan 2026 Pazar günü, Diyarbakır'da hava durumu sabah saatlerinde 13 derece civarındadır. Hava yağmurludur. Hisseden sıcaklık ise 12 dereceyi bulmaktadır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 dereceye çıkacaktır. Hava yine yağmurlu olacaktır. Hisseden sıcaklık 18 derece olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 derece civarındadır. Yağmur devam edecektir. Hisseden sıcaklık 15 derecedir. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşer. Hava bulutludur. Hisseden sıcaklık 12 derecedir.

27 Nisan Pazartesi günü, Diyarbakır'da hava hafif yağmurlu olacaktır. Sıcaklık en yüksek 26 derece, en düşük ise 14 derece olarak beklenmektedir. 28 Nisan Salı günü ise hava az bulutlu olacaktır. Sıcaklık en yüksek 27 derece, en düşük 15 derece olarak tahmin edilmektedir. 29 Nisan Çarşamba günü hava kapalıdır. Sıcaklık yine en yüksek 27 derece, en düşük 15 derece olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde yağmurlu ve kapalı hava koşulları olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalıdır. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini en aza indirmek için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların 14 ile 27 derece arasında değişmesi öngörülmektedir. Kat kat giyinerek hava koşullarına göre rahatça ayarlama yapabilirsiniz.