Diyarbakır Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında olacak. Nem oranı %20-25 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızının 13-18 km/saat arasında değişmesi bekleniyor.

Gün doğumu saatinin 04:58 olacağı tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 19:45 olarak öngörülmekte. Bu sıcak günde açık hava etkinliği planlayanların korunması önemli. Güneş ışınlarından kaçınmak için uygun önlemler almak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 35 derece olacak. Gece ise 20 dereceye düşeceği öngörülüyor. 29 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 37 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığının 22 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. 30 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak.

Bu süre zarfında, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçmek gerekmektedir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerinde planlamak, sıcak havadan korunmak için faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin önlem alarak sağlıklı gün geçirmeleri önerilmektedir.