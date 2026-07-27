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Diyarbakır Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Temmuz Pazartesi 2026 günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37 - 38 derece civarında seyredecek, gece ise 23 - 24 dereceyi bulacak. Önümüzdeki günlerde yaz sıcaklıkları devam edecek ve 28 Temmuz'da 41 - 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması, su tüketiminin artırılması ve uygun kıyafetler giyilmesi önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşlidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37 - 38 derece arasında olacaktır. Gece ise sıcaklık 23 - 24 derece civarında seyredecektir. Bu sıcaklıklar Diyarbakır'ın tipik yaz koşullarına uygundur. Açık ve güneşli bir hava hakim olacaktır.

Bugün Diyarbakır'da hava sıcaklıkları gündüz 37 - 38 derece, gece 23 - 24 derece civarındadır. Bu sıcaklıklar, yaz koşullarını yansıtmaktadır. Hava açık ve güneşlidir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 41 - 42 dereceye ulaşacaktır. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın yine 41 - 42 derece civarında olması öngörülmektedir. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 43 - 44 dereceye kadar yükselmesi beklenmektedir. Bu dönemde hava sıcak ve güneşli kalacaktır.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekmektedir. Yüksek sıcaklık saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmak gerekmektedir. Uygun kıyafetler tercih etmek cilt sağlığına katkı sağlayacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Diyarbakır'da 27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecektir. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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