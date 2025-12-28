HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 28 Aralık 2025 Pazar günü soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 6 dereceye kadar çıkacak, akşam ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabı kullanmak önemli. Önümüzdeki günlerde bu hava durumu devam edecek, böylece dikkatli olunması gereken günler yaşanacak.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'daki hava durumu bugün soğuk ve yağmurlu olacak. Tarih 28 Aralık 2025 Pazar. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan esiyor. Hızı saatte 15 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı %88 civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz 5 derece civarı sıcaklık öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğudan esmesi bekleniyor. Hızı saatte 18 kilometre olacak. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 17 kilometre olması tahmin ediliyor.

31 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 1 derece öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeydoğudan esmesi bekleniyor. Hızı saatte 8 kilometre olacak. Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında özellikle dikkatli olunmalı. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar risk altındadır. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir.

Bu dönemde enerji tüketimi artabilir. Elektrik faturaları için enerji verimli cihazlar kullanmak faydalı olacaktır. Gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak önemlidir. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu, kişisel sağlığımızı ve çevremizi korur.

