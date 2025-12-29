HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 dereceyken, akşam saatlerinde 4 derece olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Kalın giysiler ve su geçirmez elbiseler öneriliyor, ayrıca buzlanma nedeniyle yolculuklarda dikkatli olunmalı.

Taner Şahin

Bugün 29 Aralık 2025. Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 10 km/saat. Akşam saatlerinde ise bu hız 17 km/saat civarına çıkacak. Nem oranı %84 ile %87 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:34. Gün batımı saati ise 17:07 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -2 derece olacağı düşünülüyor. 31 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 0 derece, gece ise -3 derece olması tahmin ediliyor. 1 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığının yine 0 derece olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 derece seviyelerine düşecektir.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyilmelidir. Su geçirmez giysiler tercih edilmesi önemlidir. Yolculuk yaparken buzlanma ve kayma riskine karşı dikkat edilmelidir. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Bu şekilde, soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarına daha iyi hazırlanılmış olunur.

