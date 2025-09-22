Diyarbakır Silvan'da orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir orman yangını çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın, örtü yangını olarak başladı.

Hızla ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye birçok ekip sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, belediye ve DÜAK ekibi bölgeye yönlendirildi.

Bölgeye Batman Orman İşletme ekipleri de geldi. Rüzgar etkiliydi. Havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit çalışmaları takip etti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler başladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır