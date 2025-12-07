Diyarbakır’da aniden bastıran yağmur hayatı felç etti

Diyarbakır’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise otobüs durakları, dükkan önleri ve kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için ellerindeki poşet ve kıyafetler ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Diyarbakır’da yağışlı havanın etkisini 5 gün sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ani sel, su taşkını ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır