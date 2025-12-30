Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 90 şahıs yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan ’asayiş ve diğer suçlardan aranan’ kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında ’kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma’ suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 26, 2-5 yıl arası 35, 2 yıl altı 21 olmak üzere toplamda 90 kişi yakalandı. Yakalanan 90 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA