Diyarbakır’da yılanlar kış uykusundan uyandı

İlkbahar mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesine rağmen, yılanlar kış uykusundan uyanarak yüzeye çıkmaya başladı. Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi’nde görülen yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Yetkililer, yılanların öldürülmemesini, gerekli durumlarda kendilerine haber verilerek hayvanları yakalayabileceklerini kaydetti.