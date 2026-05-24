ABD alarmda! Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu, çatıya keskin nişancılar yerleştirildi

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.

Beyaz Saray alarma geçti: Silah seslerinin ardından olaya müdahale eden gizli servis personeline FBI yetkilileri destek veriyor.



Gizli Servis'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teyit ettiği ve Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesi, görevlileri harekete geçirdi.

BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

SALDIRIDA YARALANAN YOK, SALDIRGAN HASTANEDE

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı sonrası polis olay yerini kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

MUHABİR O ANLARA CANLI YAYINDA YAKALANDI

Muhabir Selina Wang, Beyaz Saray’ın Kuzey bahçesinde:

“Şimdi burada beklediğimiz basın brifing odasına koşmamız söylendi,” diye yazdı

Dünya gözünü ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la varılan mutabakatla ilgili açıklamasına çevirmişken Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu.



BEYAZ SARAY ÇATISINA KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDI

Başkentte Beyaz Saray yakındalarında silah seslerinin duyulmasıyla yaşanan paniğin ardından yetkinliler alarma geçti. Beyaz Saray'ın çatısına keskin nişancılar konuşlandığı görüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır