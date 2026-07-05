Hz. Nuh'u anma dönüşünde Cudi Dağı'nda dört ayrı trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, binlerce kişinin katıldığı Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından Cudi Dağı'ndan dönüş yolunda farklı noktalarda peş peşe dört ayrı trafik kazası meydana geldi.

CUDİ DAĞI'NDAKİ ANMA DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZALARI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mülkiye Udum, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazalarda yaralanan 8 kişi ise, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaralıların araçlardan çıkarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede yoğun çalışma yürütürken, jandarma ekipleri kazaların yaşandığı noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır