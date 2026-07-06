Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "30 Mart, Sıfır Atık Günü olarak dünyada kutlanacak"

Ağırbaş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda, Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmaları, iklim değişikliği ve çevre konularına ilişkin bir konferans verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, "Sıfır Atık" girişiminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tescillenmiş olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir hikayeyi kazanmış çok özel bir hareket olduğunu kaydetti.

Güldere, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'ın kendilerini bu konularda aydınlatacak olmasından çok büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ağırbaş da Sıfır Atık Vakfı olarak Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2017'de Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi'ni başlattıklarını hatırlatarak, "Bu hareket ilk başta belediyelerde, köylerde, okullarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yavaş yavaş köklenmeye başladı." diye konuştu.

Bu hareketin temel amacının Türkiye'de ve dünyada atığın azaltılması olduğunu belirten Ağırbaş, dünyada iklim krizinin yanı sıra atık krizinin de önemli bir gündem maddesi olduğunu söyledi.

BM Çevre Programı (UNEP) verilerine göre, 2050 ve sonrasında denizlerde balıklardan çok plastiğin olmasının öngörüldüğüne işaret eden Ağırbaş, "Artık bugün Endonezya'nın açıklarında okyanuslarda 7'inci bir kıtadan bahsediyoruz, plastik kıtası. Daha ötesi İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda artık anne karnındaki çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. Mikroplastik öylesine tehlikeli bir husus ki havada asılı kalabiliyor. Besinlerimize yapışabiliyor. Havada asılı kalan mikroplastiği biz solunum yoluyla bedenimize alıyoruz. Bununla beraber başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK VAKFI'NIN ÇALIŞMALARI, TÜRKİYE'DE 86 MİLYON VE DÜNYADA 8 MİLYAR İNSANIN KADERİNİ İLGİLENDİRİYOR"

Ağırbaş, kısa bir süre önce İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nu düzenlediklerini hatırlatarak, 183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının bu programa iştirak ettiği bilgisini verdi.

İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapmak istediklerini vurgulayan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Sıfır atık konusu ve Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmaları, Türkiye'de 86 milyonu ve dünyada 8 milyar insanın kaderini ilgilendiriyor. Biz hep İstanbul ile alakalı örnek veriyoruz. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Şayet yaşadığınız şehrin havası kirlenirse, suyu kirlenirse, herhangi bir çevre felaketi yaşanırsa, o şehirde yaşayan bütün insanlar o problemin faturasını ödeyecek. Hangi siyasi partiye oy verdiğinizin, hangi siyasi görüşü tuttuğunuzun veya hangi ideolojiye sahip olduğunuzun bir önemi yok. İklim krizinin, emisyonların, çevre kirliliğinin ne yazık ki sınırlarla alakası yok."

Ağırbaş, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bireysel olarak yapılacak çok küçük değişikliklerle dünyayı değiştirmenin mümkün olduğuna işaret eden Ağırbaş, çok küçük değişikliklerle Sıfır Atık Hareketi'ne katkıda bulunulabileceğinin altını çizdi.

Ağırbaş, "Suyumuzu pet şişede değil de kendi bardağımızda veya kendi termosumuzda içersek, günde 2-3 şişe su içeceğimizi varsaysak ve dünya nüfusunun sadece 8'de biri, yani 1 milyar insan bunu yapsa günde 3-4 milyar pet şişeyi kurtarmış oluyoruz. İnsanlar kahve veya çay içiyorlar. Bunları karton bardakta değil de kendi bardağımızda içtiğimizi düşünürsek yine çok önemli seviyede bir israfın önüne geçmiş oluyoruz. Böyle küçük değişimlerle dünyayı değiştirmenin mümkün olduğuna ben inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Vakfı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesinin de uluslararası tarafı olduğuna değinen Ağırbaş, BM çatısı altında bir Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulduğunu ve Emine Erdoğan'ın bu kurulun başkanlığını yürüttüğünü anlattı.

"30 MART, SIFIR ATIK GÜNÜ OLARAK TÜRKİYE'NİN ARMAĞANI OLARAK BÜTÜN DÜNYADA KUTLANACAK"

Ağırbaş, "BM Genel Kurulu 2022'de almış olduğu bir kararla 30 Mart'ı Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin liderliğinde 105 ülkenin eş sunuculuğunda BM Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Artık BM sistematiği var olduğu sürece 30 Mart, Sıfır Atık Günü olarak Türkiye'nin armağanı olarak bütün dünyada kutlanacak." dedi.

Sıfır Atık Hareketi'nin etkilerini Türkiye ve dünyada gördüklerini vurgulayan Ağırbaş, bu konuda çok muhteşem dönüşler aldıklarını da kaydetti.

Ağırbaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum liderliğinde de önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Bakanlığımız da Türkiye'de atığın azaltılması, yerinde dönüşüm ve buna bağlı diğer konularla alakalı ciddi bir irade gösteriyor. Bu hususta da yine sizlerin bize önereceği farklı iyi uygulamalar varsa biz Sıfır Atık Vakfı olarak sizlerin hayallerinde ve fikirlerine yol arkadaşı olmaya hazırız." diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer davetliler de katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır