Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hat boyunca çok sayıda yavru kurbağa görüldü.

SİVAS'TA YAĞMUR SONRASI ŞAŞIRTAN KURBAĞA YOĞUNLUĞU

Yavru kurbağalar, özellikle Sivas-Erzincan kara yolu ile Hafik-Doğanşar kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

İlçe yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda da görülen kurbağalar, iş yerine gelen sürücülerin de dikkatini çekti.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Yaklaşık yarım saat önce yağmur yağdığını belirten Esen, "Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilemedim. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum." diye konuştu.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM BU KADAR KALABALIK BİR KURBAĞA YAVRUSUNU"

Yakıt için istasyona gelen sürücü Lütfullah Şeker de ilk başta kurbağaları çekirge sandığını söyledi.

Şeker, "Benzinliğe geldik ki kurbağa sürüsü. Hayatımda hiç görmedim de duymadım da bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusunu." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır