Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Türkiye'nin en büyük kripto borsalarından birinin Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan avukat Ayça Ö, eşini aldattığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Eşi tarafından İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne 50 milyon manevi tazminat talebiyle açılan dava dosyasına; kadının otel kayıtları ve sevgilisiyle güvenlik kameralarına yakalandığı görüntüler girdi.

KOCAYA NAFAKA BAĞLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, yöneltilen zina iddialarını inkar edemeyen ve suskunluğa sığınan Hukuk İşleri Başkanı'nın, gizli ilişkisinin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesinin ardından Aile Mahkemesi ara kararıyla kocaya aylık 35 bin lira tedbir nafakası bağlandı.

ŞÜPHELENEN KOCA HAREKETE GEÇTİ

Aytunç Ö. Türkiye'nin en büyük kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı olarak çalışan avukat eşinden şüphelendi. Avukatı Erdost Balcı ile ihanetin peşine düşen Aytunç Ö, mahkemeye sunduğu dilekçeyle aldatıldığını belgeledi.

3 SAATLİK ODA KİRALAMA

Dava dosyasına giren resmi belgeler, skandalın sadece kısa süreli bir kaçamaktan ibaret olmadığını, planlı ve süreklilik arz eden bir ilişki olduğunu kanıtladı. Kripto Borsa şirketinin Hukuk İşleri Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi olan Avukat Ayça Ö'nün ilk olarak eşini aldattığı öne sürülen Bahtiyar Y. ile 20 Haziran 2025'te İstanbul Havalimanı içerisindeki oteli 3 saatliğine kiralayarak dikkat çekici bir konaklama gerçekleştirdi.

BUNGALOV, 3 GÜN 3 GECE OTEL

14 Temmuz 2025'te ise Sakarya Sapanca'da gündüz saatlerinde Bungalov tesislerinde sevgilisini sosyal çevresini de tanıtarak bir bungalov otelinde kaldıkları ortaya çıktı. İhanet zincirinin en çarpıcı halkası ise 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Etiler'de yaşandı. İkilinin otelde 3 gün 3 gece boyunca kesintisiz olarak birlikte kaldığı resmi kayıtlarla belgelendi.

AİLE EVİNE DE GİRDİ

Gizli ilişkinin boyutu lüks otellerle sınırlı kalmayıp tarafların yaşadığı aile konutuna kadar sıçradı. Mahkemeye sunulan 40 günlük güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, sevgilinin tam 15 kez gece ve gündüz saatlerinde aile evine giriş yaptığı tespit edildi.

Bahtiyar Y'nin 21 Kasım gece yarısı sevgilisinin araçtan inip içeceğini içtikten sonra bir yandan soyunarak koşar adımlarla apartmana girdiği görüntülendi. 28 Kasım akşamı otoparkta sevgilisinin Hukuk İşleri Başkanı olan kadını öptüğü, 29 Kasım'da ise araç içerisinde uzun süre kaldıkları saniye saniye kaydedildi.

13 Aralık da ise avukat kadının otoparkta çocukların hemen yanında sevgilisine uygunsuz el temasında bulunduğu kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarına yansıyan akılalmaz detaylar dava dilekçesinde tek tek yer aldı.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE UYGUNSUZ HAREKETLER

Mağdur genç adamın avukatı Balcı'nın sunduğu dilekçede yer verilen bilgilere göre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sevgilinin eve elinde çiçek buketi ve alışveriş poşetleriyle geldiği, çocuklarla bir baba edasıyla ilgilenip birlikte araba yıkadığı ve çocukların gözü önünde defalarca uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

Aile Mahkemesi, dava dosyasını inceledikten sonra delilleri de inceleyerek ara kararla Aytunç Ö'ye avukat eşi tarafından aylık 35 bin lira nafaka ödenmesi kararını verdi. Davanın devam ettiği öğrenildi.

EŞE 35 BİN TL NAFAKA

Aytunç Ö., mahkemeye sunduğu dilekçe de avukat kadının annelik sorumluluğunu abandone ederek çocukların duygusal güvenliğini hiçe saydığını belirtti. Mahkemeden çocukların velayetinin babaya verilmesi talep edilirken 50 milyon manevi tazminat ve nafaka talep edildi.

Aile Mahkemesi, dava dosyasını inceledikten sonra delilleri de inceleyerek ara kararla Aytunç Ö'ye avukat eşi tarafından aylık 35 bin lira nafaka ödenmesi kararını verdi. Davanın devam ettiği öğrenildi.