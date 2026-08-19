Hem sürüşte hem park halinde tam koruma sağlayan araç kamerası indirimde

Yollarda beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktan ve aracınızı park ettiğinizde güvende hissetmiyorsanız doğru yerdesiniz. Araç içi kameralar, darbeleri anında tespit edip kazaları kayda alıyor. Geniş görüş açısıyla kör noktaları ortadan kaldıran bu kompakt yardımcı, yolculuklarınızı eksiksiz belgeliyor. Günün fırsat ürünü olan Juo kamerada indirimi kaçırmamak için hadi, içeriğe geçelim!

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Aracınızı güvenceye alın: Juo C10 Pro 3K UHD HDR WiFi Ekranlı Araç Kamerası

Sürüş güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaran Juo kompakt araç içi kamera, 170 derece ultra geniş açılı lensi ve F1.8 diyafram açıklığı sayesinde gece ve gündüz tüm detayları net bir şekilde yakalar. Entegre ekranı üzerinden görüntüleri anında inceleme imkanı sunarken, akıllı G-Sensör teknolojisi sayesinde olası bir çarpışma veya ani harekette kritik kayıtları otomatik olarak korumaya alır. Kolay montajı ve pratik kullanımıyla yoldaki en güvenilir şahidiniz olan cihaz, hem sürüş esnasında hem de park halindeyken aracınızı her türlü olumsuzluğa karşı güvence altına alır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün 12v çakma girişinden aldığı enerjiyle çalışıyor. İçinde pil yok güneşte kaldığında şişme vs olmaz. Sadece yeni teknoloji araçlarda type c şarjlar var artık araçlarda. O typc ler bu cihazı çalıltırmıyor. İçinden çıkan kablo bagajdaki 12v sokete yetişti. Aklınızda olsun. Uygulaması da çok iyi basit. Uygun fiyata geniş açılı cihaz. Memnun kaldım"

"Fiyat performans ürünü. Tak çalıştır. İster araç şarjı ile ister powerbank ile ister araçta ister taşınabilir şekilde kullanın. 64 GB ve üzeri kaliteli bir hafıza kartı kullanın 3k ile yaklaşık 64 gb belleğe ortalama 10 saat kaydeder. Her yeni kayıt en eski kaydı siler. 1 ile 3 dakikalık sürelerde kayıt ayarı yapılabilir. Roadvideo uygulamasını indirip açıp kamera tuşuna 3 saniye basıp wifi ile bağlanabilirsiniz."

Bu içerik 19 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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