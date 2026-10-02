Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında karar çıktı: Baki Aydöner'e tahliye, Hakan Bahçetepe'nin hakkında tutukluluğuna devam

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 2’si tutuklu 9 sanıklı davanın ikinci celcesinde tutuklu sanık Baki Aydöner ve "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanık Hakan Bahçetepe savunma yaptı.

"BEN AZİZ İHSAN AKTAŞ’TAN PARA ALMADIM"

Duruşmada tutuklu sanık Baki Aydöner savunma yapmak üzere kürsüye geldi. Önceki celsede detaylı savunma yaptığını söyleyen Aydöner, "Ben Aziz İhsan Aktaş’tan para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı halde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım. Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"İSMİNİ DAHİ BİLMEDİĞİM AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN BEYANI ÜZERİNE 16 AYDIR CEZAEVİNDEYİM"

Ardından tutuklu sanık Hakan Bahçetepe, "İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim" diye konuştu.

İlk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından cezaevine döndüğünü ve iddianameyi yeniden okuduğunu anlatan Bahçetepe, "Kendime şu soruyu soruyorum; bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini, hakkımda bir tek mağdur beyanı bile yok. Belediye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur. Tarafıma isnat edilen baz kayıtları ile ilgili de 1 Mayıs’ta işçi bayramını kutlamak için şantiyeye gitmiştim, yanımda AK Parti’li meclis üyesi de var, onun da baz kaydı aynı yerde. Bunların ispatı ile ilgili bir şüphe varsa lütfen o kişilerin benimle bazı var mı yok mu bakın. ‘Sıfır metre baz’ kadar saçma bir şey yok. Yanımda AK Parti meclis üyesi de var ama bana suçlama var" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş hakkında konuşan Bahçetepe, "Aziz İhsan Aktaş’ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025’te Twitter’dan öğrendim. Bir dakikalığına kendinizi benim yerime koysanız. Dünyada böyle insanların yaşadığından dahi haberdar değilim. Mağduriyetimin giderilmesini sizlerden talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇETEPE’NİN AVUKATLARI TAHLİYE TALEP ETTİ

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam etti. Hakan Bahçetepe’nin avukatları, dosya kapsamında karartılabilecek herhangi bir delilin ve kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Avukatlar, tutukluluk halinin devamına yönelik ara karar verilmesi halinde ise "kuvvetli suç şüphesi", "delil karartma" ve "kaçma şüphesi" gerekçelerinin kararda açıklanmasını istedi. Avukatların beyanlarını tamamlamasının ardından duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, Baki Aydöner’in tahliyesini, Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun devamını talep etti. Savcı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in sağlık sorunlarını da dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini talep ederken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tahliyesine hükmetti. Heyet, hakkında 24 yıla kadar hapsi istenen Hakan Bahçetepe’nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır