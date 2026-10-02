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İzmir’de 5 milyon liralık dev kaçakçılık operasyonu: 15 şüpheliye adli işlem

İzmir’de kaçak tütün, tütün mamulleri ve gümrük kaçağı ürün ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir’de 5 milyon liralık dev kaçakçılık operasyonu: 15 şüpheliye adli işlem

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen 2 ayrı planlı çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Organize, Mali, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Karşıyaka, Menemen ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla dün önceden belirlenen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 milyon liralık kaçak malzeme ve safran ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 412 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron, 9 bin 400 adet boş makaron, bin 651 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet puro, 7 adet elektronik sigara cihazı, 5 kilogram kaçak tütün, 43 paket sigara sarma kağıdı ve 2 adet sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği ile daralı ağırlığı 50 gram gelen kaçak safran maddesine el konuldu.
Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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