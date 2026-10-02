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Sivas'ta 'fiberglas' faciası! İkinci polisten de acı haber

Sinop'ta, 30 Eylül'de, fiberglas tekneyle balık tutmak için denize açılan ancak teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in de cansız bedenine ulaşıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş dün gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

Sivas'ta 'fiberglas' faciası! İkinci polisten de acı haber

Sinop'ta, önceki gün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında, polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş, küçük bir tekneyle balık tutmak için denize açıldı.

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 1

BİR POLİS BULUNDU AMA KURTARILAMADI

Bir süre sonra tekne alabora oldu ve polis memurları Şen ile Yetiş denize düştü.

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 2

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 3

GÖZYAŞLARI İLE VEDA

Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, dün Sinop'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 4

İKİNCİ ACI HABER GELDİ

Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine bugün saat 11.40'ta ulaşıldı.

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 5

VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 6

Sivas ta fiberglas faciası! İkinci polisten de acı haber 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Sinop balık tutmak
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