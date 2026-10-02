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Vahap Seçer için olay iddia: "41 milyonluk usulsüzlükte bizzat başkan onayı"

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün incelemeye aldığı 314 dosya arasından 41,4 milyon TL’lik 13 ihale ve doğrudan temin işleminde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in bizzat “OLUR” imzasının bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu işlemlerde Seçer’in imzasının yer alması dikkat çekerken, dosyalarla ilgili inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Vahap Seçer için olay iddia: "41 milyonluk usulsüzlükte bizzat başkan onayı"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü uzmanlarınca el konulan dosyalar üzerinde yapılan incelemede; 41,4 milyon TL tutarındaki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük olduğunun tespit edildiği iddia edildi.

Raporda, söz konusu işlemlerde gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bizzat “OLUR” imzasının bulunduğu kaydedildi.

314 İHALE DOSYASI İNCELEMEYE ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/16178 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MBBB) Özel Kalem Müdürlüğü ve yerleşkelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda el konulan 314 adet ihale ve doğrudan temin dosyası incelemeye alındı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü müfettişlerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemeler neticesinde, 2022-2026 yılları arasında yapılan alımlarda ciddi usulsüzlükler tespit edildiği iddia edildi.

41,4 MİLYON TL'LİK İHALEDE BAŞKANIN 'OLUR' İMZASI VARMIŞ

Toplam 41,4 Milyon TL'lik 13 İşlemde "Başkan" İmzası İnceleme raporuna yansıyan verilere göre; Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve usulsüzlük tespit edilen 41.419.452,41 TL tutarındaki 13 ayrı ihale ve doğrudan temin dosyasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in bizzat "OLUR" imzasının yer aldığı belirlendi.

Vahap Seçer için olay iddia: "41 milyonluk usulsüzlükte bizzat başkan onayı" 1

REKABET İLKESİ VE İHALE KANUNU İHLAL EDİLDİ

***Muhasebat raporu tespit özetinde öne çıkan usulsüzlük detayları şu şekilde sıralandı:

- MARKA/MODEL BELİRTİLEREK REKABET ENGELLENDİ:

2023/1156375 ve 2021/806370 ihale kayıt numaralı "Ses, Işık ve Görüntü Sistemleri" alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12'nci maddesine aykırı hareket edildiği belirlendi. Şartnamelerde "veya dengi" ifadesine yer verilmeksizin belirli marka/modellere yönelik teknik özellikler tanımlandığı, bu durumun saydamlık ve eşit muamele ilkelerini ihlal ettiği raporda yer aldı.

- EŞİK DEĞERLERİN ALTINDA KALMAK İÇİN ALIMLAR BÖLÜNDÜ:

İhale usulüyle yapılması gereken alımların, Kamu İhale Kanunu’nun 5'inci maddesindeki temel ilkelere aykırı biçimde kısımlara/parçalara bölünerek doğrudan temin (DT) yoluyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Raporda; aynı dönemde tedarik edilmesi gereken ve tek bir bütün oluşturan ihtiyaçların mevzuata aykırı şekilde bölünerek ihale sürecinden kaçırıldığına dikkat çekildi.

Hazırlanan soruşturma ve inceleme raporlarında, söz konusu usulsüz işlemler ve mevzuata aykırı alımlar üzerinden belediyede haksız menfaat temin edildiği ve ihaleye fesat karıştırıldığı değerlendirmelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediyesi ihale
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