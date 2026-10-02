Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı! İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Medine'de Münevvere’de, Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıya yönelik sert açıklamada bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ BİR HADSİZLİKTİR"

Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Medine-i Münevvere’de, Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum.

Haremeyn-i Şerifeyn’in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm İslam âleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir.

Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, Suudi Arabistan’ın yanında olmaya devam edeceğiz"