Bahçeli'den Öcalan’a selam! DEM Partililerle samimi diyalog gündem oldu

TBMM’nin yeni yasama yılı resepsiyonunda Bahçeli ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasında geçen sohbet gündem oldu.

"SELAMIMI SÖYLERSİNİZ"

Bahçeli, DEM Partili isimlere "Seyahatiniz oluyor mu, gidip geliyor musunuz?" diye sordu. Buldan, son görüşmenin 13 Eylül’de yapıldığını söyledi.

Bunun üzerine Bahçeli “Selamımı söylersiniz” dedi.

“SELAMIN MUHATABI ÖCALAN”

Bahçeli’nin selamı Selahattin Demirtaş’a gönderdiği de iddia edilmişti.

Gazeteci Nevzat Çiçek, sosyal medya paylaşımında Bahçeli’nin İmralı ziyaretlerini sorduğunu belirtti.

DEM Parti'den 14 Eylül'de paylaşılan açıklamada da, İmralı heyetinin 13 Eylül 2026’da Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtilmişti.

"BAHÇELİ'YLE TOKALAŞMA SIRASI" DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Resepsiyon öncesindeki Genel Kurul açılışında da DEM Partili milletvekilleri Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girmişti. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli de MHP lideriyle selamlaşmıştı.