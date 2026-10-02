Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada

Kaza, Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Akıncılar Tramvay durağı gerisinde tramvay yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü dönüşün yasak olduğu yerden manevra yaptığı sırada T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle manevra yapan minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Minibüsün dönüş yaptığı sırada tramvayın minibüse çarpması ve minibüsün ters dönmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR ÇÖZÜM BULUNSUN'

Aynı yerde sürekli kazaların olduğunu belirten esnaf Ömer Aydın "Tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan. Haftada 2-3 kaza oluyor burada.Yetkililerden bu problemi çözmelerini bekliyorum. Yaralananlar 4 kişiydi. Yaşı kadının durumu ağır gibi gözüküyordu" dedi.