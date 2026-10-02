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Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada

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İstanbul Güngören'de tramvay ile minibüs çarpıştı. 4 yolcunun yaralandığı kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler!

Kaza, Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Akıncılar Tramvay durağı gerisinde tramvay yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü dönüşün yasak olduğu yerden manevra yaptığı sırada T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle manevra yapan minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 1

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Minibüsün dönüş yaptığı sırada tramvayın minibüse çarpması ve minibüsün ters dönmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 2

'BİR ÇÖZÜM BULUNSUN'

Aynı yerde sürekli kazaların olduğunu belirten esnaf Ömer Aydın "Tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan. Haftada 2-3 kaza oluyor burada.Yetkililerden bu problemi çözmelerini bekliyorum. Yaralananlar 4 kişiydi. Yaşı kadının durumu ağır gibi gözüküyordu" dedi.

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 3

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 4

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 5

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 6

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 7

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 8

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 9

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 10

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 11

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 12

Tramvay ve minibüs çarpıştı: 4 yaralı... O anlar kamerada 13


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güngören tramvay Minibüs kaza
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