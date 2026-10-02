Kardiyolog kalbin alarm verdiğini gösteren 3 belirtiyi açıkladı

İspanyol kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, 350 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kalp sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken belirtileri paylaştı. Rojas, bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin doktor değerlendirmesi alması gerektiğini belirtti.

GECELERİ NEFES ALMAKTA ZORLANIYORSANIZ

Uzmanın dikkat çektiği ilk belirti, özellikle yatarken ortaya çıkan nefes darlığı. Ortopne olarak adlandırılan bu durumda kişi, uykuya hazırlanırken veya yatağa uzandığında yeterince rahat nefes alamayabilir. Bazı kişiler nefes alabilmek için aniden oturmak zorunda kalabilir.

Ortopne yaşayan kişiler geceleri daha rahat nefes alabilmek için birden fazla yastık kullanma ihtiyacı da duyabilir. Bu nedenle daha önce tek yastıkla uyuyan bir kişinin son dönemde başını daha yüksekte tutmaya ihtiyaç duyması dikkat edilmesi gereken bir değişiklik olabilir.

GÖĞÜS AĞRISI VE BASKI HİSSİ

Kalp sorunlarıyla ilişkilendirilen ikinci belirti ise anjina. Kalp kasına yeterli kan akışının ulaşmamasıyla ortaya çıkabilen anjina, şiddetli göğüs ağrısına neden olabilir.

Ağrı yalnızca göğüs bölgesinde kalmayıp omuzlara, kollara ve boyuna doğru da yayılabilir. Özellikle merdiven çıkmak gibi hafif fiziksel aktivitelerin ardından ortaya çıkan göğüs ağrısı dikkat çekici olabilir. Ancak anjina yalnızca efor sırasında değil, dinlenme halindeyken de görülebilir.

Bu nedenle göğüs ağrısının ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığı önem taşıyor. Yeni başlayan, şiddetli veya alışılmadık göğüs ağrısının doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

BACAKLARDA ŞİŞKİNLİK VE ÇUKURLAŞMA

Dr. Rojas'ın işaret ettiği üçüncü belirti ise özellikle bacakların ve alt uzuvların çevresinde görülen ödem, yani sıvı birikimi.

Bacaklarda belirgin şişlik, bölgede basınç veya ağırlık hissi ve şişen bölgeye parmakla bastırıldığında bir süre çukur oluşması sıvı tutulmasının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu çukurlaşmanın derecesi, vücutta biriken sıvının miktarının değerlendirilmesine yardımcı olabiliyor.

Ödem, kalp yetmezliğiyle de ilişkili olabilen belirtilerden biri. Kalbin kanı vücuda yeterince etkili şekilde pompalayamaması durumunda sıvı tutulumu zaman içinde artabiliyor ve çoğunlukla ilk olarak bacaklarda fark edilebiliyor.

Kalp sağlığı açısından bu tür belirtilerin göz ardı edilmemesi ve özellikle yeni ortaya çıkan ya da giderek artan şikayetlerde sağlık uzmanına başvurulması önem taşıyor.