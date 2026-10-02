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Film değil gerçek: Bayrak provokasyonunun altından çıkan kişi şaşkına çevirdi!

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarının çöpe atılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayılmasının ardından inceleme başlatıldı. Olayın arkasından şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı.

Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Film değil gerçek: Bayrak provokasyonunun altından çıkan kişi şaşkına çevirdi! 1

PROVOKASYONUN ALTINDAN KENDİSİ ÇIKTI

Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi.

Film değil gerçek: Bayrak provokasyonunun altından çıkan kişi şaşkına çevirdi! 2

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şahıs olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Film değil gerçek: Bayrak provokasyonunun altından çıkan kişi şaşkına çevirdi! 3

Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Türk bayrağı
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