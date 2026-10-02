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Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanan Terzioğlu’ndan ilk açıklama

Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’ndan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Terzioğlu'nun yeni göreviyle ilgili ifadeleri dikkat çekti.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanan Terzioğlu’ndan ilk açıklama
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti’de Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, atamanın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kendisini görevlendiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Mesajında görevin sorumluluğuna vurgu yapan Terzioğlu “Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya nın yerine atanan Terzioğlu’ndan ilk açıklama 1

SAYAN KAYA’NIN YERİNE ATANDI

Terzioğlu’nun atamasını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurmuştu. Çelik, görevlendirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiriyle yapıldığını açıklamıştı.

Görevi daha önce yürüten Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen fon iddialarının ardından AK Parti’deki görevlerinden affını istemişti.

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Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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