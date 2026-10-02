Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanan Terzioğlu’ndan ilk açıklama

AK Parti’de Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, atamanın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Kendisini görevlendiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.
Mesajında görevin sorumluluğuna vurgu yapan Terzioğlu “Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum” ifadelerini kullandı.
Terzioğlu’nun atamasını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurmuştu. Çelik, görevlendirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiriyle yapıldığını açıklamıştı.
Görevi daha önce yürüten Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen fon iddialarının ardından AK Parti’deki görevlerinden affını istemişti.
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