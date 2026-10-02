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Fatma Betül Sayan Kaya'dan sonra bir siyasi daha: Ertan Aydın'dan fon soruşturması iddialarına yanıt!

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ardından dikkat çeken bir isim daha fon soruşturmasına dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlığını yürüten, milletvekilliği görevi de üstlenen ve AK Parti'nin 2023 kampanyasını yönettiği öne sürülen Prof. Dr. Ertan Aydın hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Fatma Betül Sayan Kaya'dan sonra bir siyasi daha: Ertan Aydın'dan fon soruşturması iddialarına yanıt!

Türkiye fon krizindeki isimleri konuşmaya devam ediyor. Soruşturmanın en göze çarpan isimlerinden biri AK Parti'deki görevlerinden istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Şimdiyse yine siyaset dünyasından bir ismin adı gündemdeki dosyaya "şüpheli" sıfatıyla karıştı.

SİYASETTE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Prof. Dr. Ertan Aydın 2012'den 2014'e dek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu danışmanlığını yaptı. Erdoğan 2014'te cumhurbaşkanı seçildikten sonra başdanışman olarak görevini sürdürdü. 2015 Haziran ve 2015 Kasım seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki köşesinde aktardığına göre Aydın AK Parti'nin 2023'teki cumhurbaşkanlığı kampanyasını, 2025'te ise Kuzey Kıbrıs seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kampanyasında görev aldı.

2025'te Tera'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Aydın, altı ay sürdürdüğü bu görevinden 23 Haziran 2025'te ayrıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya dan sonra bir siyasi daha: Ertan Aydın dan fon soruşturması iddialarına yanıt! 1

HAKKINDA İKİ SUÇLAMA VAR

Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle "Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddialarıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26 Eylül’de 36 kişiyle birlikte yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Fatma Betül Sayan Kaya dan sonra bir siyasi daha: Ertan Aydın dan fon soruşturması iddialarına yanıt! 2

"YÖNETİCİLİK YAPTIĞIMDAN SORUŞTURMADAYIM"

Saymaz, Aydın'la yaptığı görüşmeden aldığı yanıtları da aktardı. Buna göre Aydın, hakkındaki hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını doğrularken ifadeye çağrılmadığını söyledi.

Aydın, soruşturmaya dahil edilmesinin gerekçesini Tera’da 2025’te yönetime girmesi olarak belirtti ve diğer yöneticilerin de soruşturmaya dahil edildiğine değindi. Görevi arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kabul ettiğini belirten Aydın, ayrılmasıyla ilgili “Bazı sıkıntıları görüp büyüklerimizle istişare ederek, ayrılmıştım” dedi.

Tera’da hiçbir evraka imza atmadığını savunan Aydın, kapalı fonlardan haberdar olmadığını, kendisi ayrıldıktan sonra bu fonların halka açıldığını öne sürdü.

Fatma Betül Sayan Kaya dan sonra bir siyasi daha: Ertan Aydın dan fon soruşturması iddialarına yanıt! 3

"BAŞIMA İŞ AÇMAYAYIM DİYE AYRILDIM"

Aydın ayrıca “Benim ayrılma sebeplerimden biri, borsa işleri sıkıntılı olabilir, başıma iş açmayım diyeydi” açıklaması yaptı.

Tera’nın bazı fonlarına zaman zaman küçük miktarda yatırım yapıp çıktığını belirten Aydın, "spekülatif" fonlarda yer almadığını dile getirdi.

"LOBİCİLİK" İDDİASI

İsmail Saymaz, AK Parti çevrelerinde Aydın'ın iş takibi, Tera'nın patronu Emre Tezmen'e danışmanlık ve lobicilik yaptığı iddialarının da konuşulduğunu aktardı.

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fon soruşturması
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