HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'daki okul tuvaletinde silah bulundu!

İstanbul Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM'in ortak kullandığı okul binasının tuvaletinde tabanca bulundu. Silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlenirken, müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul'daki okul tuvaletinde silah bulundu!
Devrim Karadağ

İstanbul olay, 26 Eylül'de okul binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğunu almak için okula gelen bir veli, binanın birinci katındaki tuvalete girdi.

TUVALETTE TABANCAYI FARK ETTİ

Tuvaletteki kabine giren veli, kapının arkasındaki askıda bir tabanca olduğunu gördü. İlk etapta silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark ederek gerçek bir tabanca olduğundan şüphelendi.

İstanbul daki okul tuvaletinde silah bulundu! 1

POLİSE İHBAR EDİLDİ

Durumu okul yönetimine bildiren velinin ihbarı üzerine polis ekiplerine haber verildi.

SİLAHIN MÜDÜR YARDIMCISINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından tuvalette bulunan tabancanın müdür yardımcısına ait olduğu tespit edildi.

Veli ile bir okul yöneticisinin olayla ilgili bilgi ve ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; olayın ardından silahın okula nasıl getirildiği ve neden okul tuvaletinde bırakıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, hakkında idari işlem de başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağarada 30 yıl örtbas etmiş: "Sopayla döverek öldürdüm"Mağarada 30 yıl örtbas etmiş: "Sopayla döverek öldürdüm"
İstanbul’da 187 kilo yağış alarmı! Uzmanlardan 437 kilo için korkutan uyarıİstanbul’da 187 kilo yağış alarmı! Uzmanlardan 437 kilo için korkutan uyarı

Anahtar Kelimeler:
silah okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.