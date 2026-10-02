İstanbul'daki okul tuvaletinde silah bulundu!

İstanbul olay, 26 Eylül'de okul binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğunu almak için okula gelen bir veli, binanın birinci katındaki tuvalete girdi.

TUVALETTE TABANCAYI FARK ETTİ

Tuvaletteki kabine giren veli, kapının arkasındaki askıda bir tabanca olduğunu gördü. İlk etapta silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark ederek gerçek bir tabanca olduğundan şüphelendi.

POLİSE İHBAR EDİLDİ

Durumu okul yönetimine bildiren velinin ihbarı üzerine polis ekiplerine haber verildi.

SİLAHIN MÜDÜR YARDIMCISINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından tuvalette bulunan tabancanın müdür yardımcısına ait olduğu tespit edildi.

Veli ile bir okul yöneticisinin olayla ilgili bilgi ve ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; olayın ardından silahın okula nasıl getirildiği ve neden okul tuvaletinde bırakıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, hakkında idari işlem de başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.